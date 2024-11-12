В Башкирии пьяный мужчина ударил ножом-кастетом прохожего

В Нефтекамске перед судом предстал 37-летний местный житель. Мужчину обвинили в нападении на незнакомца с ножом-кастетом.

Инцидент произошёл в августе. Мужчина находился в состоянии опьянения перед кафе-баром. У него возник конфликт с прохожим. В ходе ссоры мужчина ударил оппонента ножом-кастетом два раза и причинил ему тяжкий вред здоровью.