Власти Башкирии обсудили вопросы обращения с ТКО

С начала года в республике ликвидировано 182 несанкционированные свалки. На очереди – еще 50. Тема обращения с ТКО стала одной из главных на совещании в правительстве с участием глав муниципалитетов.

Было отмечено, что Башкортостан находится в «зеленой зоне». Тем же муниципалитетам, где остались несанкционированные свалки, было поручено в кратчайшие сроки решить вопросы. Также участники обсудили обращения граждан, связанные с вывозом ТКО. Было поручено ускорить работу с ответами на жалобы, а также теснее взаимодействовать Минэкологии, муниципалитетам и регоператорам, чтобы количество обращений снижалось.