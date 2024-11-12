В Башкирии девочка 18 минут реанимировала сестрёнку

Инцидент произошёл ещё в 2021 году в селе Бедеева Поляна. Анна-Элиза осталась с годовалой сестрёнкой Есенией и отцом. Подросток вышла в огород, а когда вернулась во двор дома обнаружила сестрёнку в ванной с дождевой водой. Анна-Элиза достала девочку из воды, но та уже не подавала признаков жизни. Подросток начала делать сердечно-легочную реанимацию. Её по телефону консультировала мама. 18 минут Анна-Элиза проводила реанимационные действия, и сердце удалось завести. На следующий день маленькая Есения вышла из комы в реанимации.