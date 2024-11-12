Жительница Уфы пожаловалась на избиение ребёнка в детском саду

Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту жестокого обращения с ребёнком в детском саду.
Жительница Уфы заявила, что её двухлетний сын подвергался в дошкольном учреждении насилию. Из детского сада ребёнок приходил с гематомами и ссадинами.
По данному факту организована процессуальная проверка по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователями будет выполнен комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.