В Уфе состоится гала-концерт молодежного фестиваля «Юлдаш Plus»

От лучшего певца до аранжировщика и блогера определят 15 декабря на гала-концерте национального молодежного фестиваля «Юлдаш Plus». Об этом рассказали на пресс-конференции в Уфе.

Организатор фестиваля – молодежное интернет-радио «Юлдаш Plus» – вещает уже десять лет. А вот самому фестивалю пять лет. Это трамплин для молодых талантов, которые могут проявить себя. В этом году рекордное количество участников. Жюри предстоит прослушать порядка ста композиций.