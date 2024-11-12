В Уфе состоится гала-концерт молодежного фестиваля «Юлдаш Plus»

От лучшего певца до аранжировщика и блогера определят 15 декабря на гала-концерте национального молодежного фестиваля «Юлдаш Plus». Об этом рассказали на пресс-конференции в Уфе.
Организатор фестиваля – молодежное интернет-радио «Юлдаш Plus» – вещает уже десять лет. А вот самому фестивалю пять лет. Это трамплин для молодых талантов, которые могут проявить себя. В этом году рекордное количество участников. Жюри предстоит прослушать порядка ста композиций.
Национальный молодежный фестиваль реализуется за счет Фонда грантов Главы Башкортостана. Призы будут разыгрываться как между участниками, так и среди зрителей. Гала-концерт состоится 15 декабря в Конгресс-холле, вход свободный.