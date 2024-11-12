В Башкирии завершилась неделя спектаклей Айрата Абушахманова

В Башкортостане завершилась неделя спектаклей Айрата Абушахманова, посвященная юбилею знаменитого башкирского режиссера. Она прошла с большим размахом. На сцене Башгосдрамтеатра показали лучшие и популярные работы творца, все постановки прошли с аншлагом.

Юбилейную неделю Айрата Абушахманова завершили спектаклем «Буренушка», собравшим полный зал. Постановка описывает историю семьи Муратовых, время революции, коллективизации и Второй мировой войны, которая никого не оставила равнодушным. Для режиссера в первую очередь важно было показать, что возмездие за грех неизбежно. И ему это удалось.

Каждый день на сцене Башдрама гремели лучшие спектакли Айрата Абушахманова. Это всеми любимая «Цена счастья», у которой состоялся 190-й показ. Хорошо принимает зритель и мелодраму с жизненным сюжетом «Весна без тебя», фестивальный и золотомасочный спектакль «Черноликие». А также лирическую комедию «Муж на час», в которой на этот раз роль героини Дилары сыграла актриса Оренбургского татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи, и спектакль «Джут» по пьесе казахского драматурга, в котором казахскую часть постановки сыграли на казахском языке специально прилетевшие из Астаны актеры.

В этот день юбиляру вручили награды. В их числе медали «Ал да нур сэс халкына», Союза театральных деятелей России им. Станиславского и Мажита Гафури. В режиссерском багаже Айрата Абушахманова не только работы в Башдраме, но и создание спектаклей за его пределами. Коллега из Татарстана рассказал о совместных проектах и дружбе между двумя театрами.

Первая постановка режиссера на сцене Башдрамтеатра – это «Долгое-долгое детство» по произведению Мустая Карима. Работу сразу же включили в репертуар московских гастролей. Она вызвала большой интерес у столичной публики. Спектакль удостоили приза «Режиссерский дебют» на международном фестивале «Науруз» в Казани.