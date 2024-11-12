Радий Хабиров рассказал об успехах шахматистов Башкирии на первенстве ПФО

Башкортостан занял первое место по количеству завоеванных на первенстве Приволжского федерального округа по шахматам медалей. Победной новостью поделился глава республики. Соревнования проходят в Самаре.

В первенстве принимают участие 39 юношей и девушек из разных городов и шахматных клубов республики. Они завоевали шесть медалей в разных возрастных категориях. Так, золото на счету Артура Ганиева и Рината Кунаккузина. Серебряным получился финиш у Самиры Ишкининой, Надежды Володиной и Адели Тазетдиновой. Бронзовый призер – Злата Булатова.

Аскар Рахимкулов и Арсений Гусев остановились в шаге от призового подиума. Вместе с призерами и победителями турнира они также завоевали право участвовать в Высшей лиге первенства России – 2025. А всего республику будут представлять 16 юных шахматистов – почти втрое больше, чем в этом и прошлом годах.

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