Радий Хабиров рассказал об успехах шахматистов Башкирии на первенстве ПФО

В первенстве принимают участие 39 юношей и девушек из разных городов и шахматных клубов республики. Они завоевали шесть медалей в разных возрастных категориях. Так, золото на счету Артура Ганиева и Рината Кунаккузина. Серебряным получился финиш у Самиры Ишкининой, Надежды Володиной и Адели Тазетдиновой. Бронзовый призер – Злата Булатова.

Аскар Рахимкулов и Арсений Гусев остановились в шаге от призового подиума. Вместе с призерами и победителями турнира они также завоевали право участвовать в Высшей лиге первенства России – 2025. А всего республику будут представлять 16 юных шахматистов – почти втрое больше, чем в этом и прошлом годах.