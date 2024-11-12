В парке Уфы качель проломила челюсть ребёнку

В Уфе в парке Лесоводов 6-летний ребёнок получил серьёзную травму. Об этом сообщает портал SHOT.

Ребёнок пришёл в парк вместе с мамой. Он решил покататься на качели-балансире, однако те внезапно сломались. В лицо мальчика прилетело бревно. Ребёнку потребовалась срочная госпитализация. В больнице он провёл 10 дней. У мальчика диагностировали перелом челюсти в трёх местах.

Врачи отметили, что ребёнок выжил из-за того, что он лёгкий. На восстановление здоровья уйдёт ещё полгода. Пока мальчик не может есть твёрдую пищу.

После ЧП площадку опечатали и заявили, что территория находится на ремонте.