Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивается легкая промышленность

В столице Башкирии 12 ноября на территории выставочного комплекса "Экспо" прошло открытие пятой выставки "Легпром". На полях форума обсуждают различные вопросы развития отрасли, а также разнообразные меры поддержки профильных производств.
В деловой программе принимают участие не только представители министерств и ведомств страны, но и гости из Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Участников форума-выставки поприветствовал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава региона рассказал, что в республике приняты меры поддержки и народно-художественных промыслов.