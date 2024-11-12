Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивается легкая промышленность

В столице Башкирии 12 ноября на территории выставочного комплекса "Экспо" прошло открытие пятой выставки "Легпром". На полях форума обсуждают различные вопросы развития отрасли, а также разнообразные меры поддержки профильных производств. 

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивается легкая промышленность

В деловой программе принимают участие не только представители министерств и ведомств страны, но и гости из Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Участников форума-выставки поприветствовал Глава Башкирии Радий Хабиров. 

Я вам честно скажу, что развитие легкой промышленности для меня это особенная история. Я считаю, что развитие лёгкой промышленности должно стать некой национальной идеей для нашей страны и республики. Каждый из вас, уверен, имеет повседневную одежду, которую шьют у нас в республике. Мы научились шить школьную одежду. Начиная с 2022 года мы нарастили наши компетенции в области пошива специальной одежды для военных, Росгвардии, силовых структур. Это у нас неплохо получается. И мы по крайней мере одели наших воинов, которые воюют. И они, кстати, благодарят. Одежда для них крепкая, хорошая, удобная. Мы с вами начали шить спортивную одежду. У нас очень высокие компетенции в области специальной рабочей одежды. Это Учалинская фабрика, "Аркада". Это тоже важное направление нашей работы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава региона рассказал, что в республике приняты меры поддержки и народно-художественных промыслов. 

Я с огромным удовольствием наблюдаю, что ассортимент этих изделий с каждым годом растет, что наши женщины уже украшают себя теми изделиями, которые произведены в Башкирии. И они действительно очень красивые, эстетичные и хорошая ценовая палитра. Мы всегда внимательно смотрим, как развивается кожевенное производство. Мне всегда хотелось, чтобы у нас появлялись компетенции в области пошива обуви. Тоже робкие какие-то ростки есть. Пока мы находимся в начале пути. Но тем не менее мы с вами уже многое вместе сделали. Прежде всего, конечно, благодаря вашей заслуге. Я знаю многих руководителей предприятий легкой промышленности и знаю, с каким желанием они развивают свои предприятия. Как они заботятся о своих коллективах, где в большей степени работают женщины. Поэтому я вас сегодня всех хотел поблагодарить за эту работу, за ваше желание развивать. Мы в свою очередь создали, наверное, начальную схему государственной поддержки. Она вполне эффективна. Порядка 150 миллионов мы уже четвертый год направляем на нашу программу поддержки легкой промышленности. И десятки предприятий получили эту поддержку в виде субсидий, для закупки оборудования, либо необходимого вам сырья. И мы эту работу будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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