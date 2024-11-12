В Уфе формируется реестр скидок для участников СВО

В Уфе формируется список предприятий потребительского рынка и туризма, которые предоставляют скидки на товары, работы и услуги для участников СВО. На текущий момент заключено уже 85 соглашений.

Такую работу проводит администрация столицы совместно с Союзом предпринимателей. Скидки предоставляются в парикмахерских, химчистках, автосервисах, магазинах, предприятиях общепита. Со списком можно ознакомиться на сайте администрации Уфы в разделе «Город», а далее – по вкладке «Скидки для участников СВО».