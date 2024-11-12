В Уфе адвоката обвиняют в мошенничестве

В Уфе суд заключил адвоката по стражу. По версии следствия, в апреле прошлого года к юристу за помощью обратился житель Октябрьского, который подозревался в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.

Мужчина рассказал, что передал 2,5 млн рублей сотруднику полиции, чтобы получить поблажки по своему преступлению, но испугался, что его могут обмануть. Адвокат потребовал у оперуполномоченного вернуть деньги, но своему горе-клиенту передал лишь 500 тысяч, присвоил остальную часть и сообщил, что оставшаяся сумма якобы нужна на взятки сотрудникам прокуратуры и суда для назначения мягкого наказания. Факт мошенничества был выявлен в ходе совместных действий следователей и оперативников ФСБ.