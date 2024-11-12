В Уфе проходит конференция, посвященная сосудистой программе

В этом году исполнилось 15 лет работе сосудистой программы в Башкортостане. В 2009 году в республике появился первый региональный сосудистый центр на базе больницы скорой медпомощи и три первичных сосудистых отделения в 18-й больнице Уфы, в Белорецке и Октябрьском.