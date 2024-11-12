В Бакалинском районе начал работу новый ФАП

В Бакалинском районе начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селе Тактагулово. Медицинскую помощь там будут получать и жители соседнего населенного пункта Кандалакбашево.

Внутри здания обустроены кабинеты для приёма и осмотра пациентов, процедурно-прививочный кабинет, комнаты для хранения лекарств, а также помещения для персонала и для хранения инвентаря. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием и будет обслуживать 250 жителей сел.