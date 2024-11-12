В Уфе ребенок сломал челюсть на детской площадке: возбуждено уголовное дело

В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке. Следком сообщает, что 27 октября в парке имени Лесоводов на 6-летнего мальчика во время игры упала часть конструкции качелей.

Ребенок получил переломы челюсти и был госпитализирован. Ход и расследование дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей» под свой контроль взяла прокуратура.

Между тем в администрации Советского района города телеканалу БСТ сообщили, что на территории парка проходят работы по реконструкции, и в эксплуатацию площадки еще не сданы.

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