В Уфе ребенок сломал челюсть на детской площадке: возбуждено уголовное дело

В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке. Следком сообщает, что 27 октября в парке имени Лесоводов на 6-летнего мальчика во время игры упала часть конструкции качелей.

Ребенок получил переломы челюсти и был госпитализирован. Ход и расследование дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей» под свой контроль взяла прокуратура.