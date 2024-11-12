В Уфе обсудили, как совмещать карьеру и семью

В Уфе прошел открытый разговор на тему лидерства. Главным спикером мероприятия стала Мария Афонина, проректор мастерской управления «Сенеж» федеральной площадки «Россия — страна возможностей». На этой встрече поднимались такие важные вопросы, как сохранение семейных ценностей, саморазвитие, рост в карьере, и о том, как эти направления умело совмещать.