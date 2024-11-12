ХК «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в домашнем матче

«Салават Юлаев» стартовал с победы в домашней серии. Первые двадцать минут игры прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде уфимцев вывел вперёд Ярослав Цулыгин. Но ещё до перерыва сравнял счёт Денис Баранцев, забросив свою первую шайбу в сезоне.