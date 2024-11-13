В Уфе определили лучших в профессии

В Уфе объявили лучшего врача года по версии республиканского конкурса «Мастера Башкортостана». Победу одержал сердечно-сосудистый хирург Владимир Сурков. Его наградили на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня профсоюзного работника Башкортостана.
Объявили и победителей межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», чествовали лучших представителей трудовых коллективов и профсоюзных активистов. В День профсоюзного работника республики открыли и художественную выставку работ студентов Уфимского института искусств, а также учащихся и преподавателей Уфимского колледжа технологии и дизайна.
В городах и районах республики также проходят встречи с профактивом, награждения ветеранов, круглые столы, посвященные актуальным вопросам профсоюзного движения. Башкирский областной совет прошел в своем развитии ряд этапов. С началом рыночных реформ профсоюзы работают по принципу соцпартнерства, позволяющему в режиме переговоров между государством, работодателями и профсоюзами решать многие социально-экономические вопросы.