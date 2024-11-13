В Бакалинском районе появился ещё один ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Ахманово Бакалинского района. Он появился по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Открытие стало настоящим праздником для сельчан.

Модульный ФАП включает в себя врачебный и процедурный кабинеты, подсобные помещения, специальную комнату для хранения медикаментов, санузел. Входная группа оснащена пандусом. Было закуплено новое оборудование и мебель. К слову, аппарат ЭКГ, например, подключен к интернету, а значит, можно сразу консультироваться с кардиологом.