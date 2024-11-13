В Башкирии мужчина погиб при приготовлении еды

В Мишкинском районе зафиксировали смертельный пожар. Инцидент произошёл в частном доме в селе Мишкино.

Фото №1 - В Башкирии мужчина погиб при приготовлении еды

На электроплите загорелась сковорода. Прибывшие пожарные выявили горение на площади 2 кв.м. В ходе тушения было найдено тело 51-летнего мужчины. Спасти его не удалось.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. На полу возле кровати обнаружена сгоревшая электроплитка, которая была подключена к электросети через удлинитель.

МЧС России напоминает:

— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

— выключайте электроприборы перед сном из розетки;

— установите в доме пожарный извещатель, он предупредит о пожаре;

— не курите в постели, тушите окурки в пепельнице.

Фото: МЧС по РБ. 

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