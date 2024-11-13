В Башкирии мужчина погиб при приготовлении еды

В Мишкинском районе зафиксировали смертельный пожар. Инцидент произошёл в частном доме в селе Мишкино.
На электроплите загорелась сковорода. Прибывшие пожарные выявили горение на площади 2 кв.м. В ходе тушения было найдено тело 51-летнего мужчины. Спасти его не удалось.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. На полу возле кровати обнаружена сгоревшая электроплитка, которая была подключена к электросети через удлинитель.
МЧС России напоминает:
— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
— выключайте электроприборы перед сном из розетки;
— установите в доме пожарный извещатель, он предупредит о пожаре;
— не курите в постели, тушите окурки в пепельнице.
Фото: МЧС по РБ.