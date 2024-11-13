Глава СК России заинтересовался расследованием несчастного случая в парке Лесоводов

Напомним, на 6-летнего ребёнка упала новая качель-балансир. Мальчик получил перелом челюсти в трёх местах. Врачи сказали, что ребёнок чудом избежал смерти. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Сейчас детская площадка в парке закрыта.