Глава СК России заинтересовался расследованием несчастного случая в парке Лесоводов

В Уфе продолжается расследование несчастного случая в парке Лесоводов. Случившемся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото №1 - Глава СК России заинтересовался расследованием несчастного случая в парке Лесоводов

Напомним, на 6-летнего ребёнка упала новая качель-балансир. Мальчик получил перелом челюсти в трёх местах. Врачи сказали, что ребёнок чудом избежал смерти. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Сейчас детская площадка в парке закрыта.

Руководитель СК РФ поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах.

Фото: администрация Советского района г. Уфы. 

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