Глава СК России заинтересовался расследованием несчастного случая в парке Лесоводов

В Уфе продолжается расследование несчастного случая в парке Лесоводов. Случившемся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, на 6-летнего ребёнка упала новая качель-балансир. Мальчик получил перелом челюсти в трёх местах. Врачи сказали, что ребёнок чудом избежал смерти. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Сейчас детская площадка в парке закрыта.
Руководитель СК РФ поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому доложить об установленных обстоятельствах.
Фото: администрация Советского района г. Уфы.