В небе над Башкирией покажется противостояние Солнца и Урана

Планета вступит в противостояние с главным небесным светилом 17 ноября в 07:36. Момент противостояния – наилучший период наблюдения за планетой, так как в это время планета видна всю ночь и, максимально сближаясь с Землей, имеет наибольший видимый диаметр и яркость.