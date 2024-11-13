В небе над Башкирией покажется противостояние Солнца и Урана

Жители Башкирии смогут понаблюдать за интересным астрономическим событием – противостоянием Солнца и Урана.
Планета вступит в противостояние с главным небесным светилом 17 ноября в 07:36. Момент противостояния – наилучший период наблюдения за планетой, так как в это время планета видна всю ночь и, максимально сближаясь с Землей, имеет наибольший видимый диаметр и яркость.
17 ноября Уран восходит вечером на северо-востоке в 17:05 и виден всю ночь. На максимальную высоту над горизонтом в 53 градуса он поднимается в час ночи. Зайдет утром в 09:04. Виден он в созвездии Тельца.
Фото: Уфимский планетарий.