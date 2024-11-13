Бойцы полка «Башкортостан» отправились в зону СВО после отпуска

«Вернемся с Победой!», – такое обещание дали бойцы мотострелкового полка «Башкортостан», которые отправились в зону СВО после краткосрочного отпуска. Церемония проводов традиционно прошла на площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена».

Проводить военнослужащих приехали родственники и друзья, члены правительства и депутатского корпуса Госсобрания республики. Заслуженный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин исполнил песню, посвящённую именному подразделению. Сами добровольцы отметили, что две недели провели с пользой, но нужно возвращаться к своим однополчанам, чтобы помочь им на Краснолиманском направлении.

До своих подразделений бойцов доставят на комфортабельных автобусах, которые на обратном пути привезут в краткосрочный отпуск других военнослужащих. Как отметил исполняющий обязанности вице-премьера правительства Ирек Сагитов, республика также готовит к отправке на Донбасс очередную гуманитарную колонну, она доставит в башкирские батальоны FPV-дроны, внедорожники и другую спецтехнику, а также личные посылки от родных и близких. Региональные власти также поддерживают родственников военнослужащих, которыми гордится весь Башкортостан.