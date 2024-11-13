В Уфе прошёл чемпионат по спортивному страйкболу

В столице республики прошел чемпионат Башкортостана по страйкболу среди команд вузов и ссузов. Ранее прошли соревнования по тактическому биатлону в этом виде спорта, сейчас участники соревновались в другой дисциплине – спортивный страйкбол.

Поле боя на площадке одного из спорткомплексов столицы республики. Так проходят соревнования по спортивному страйкболу. Играют две команды, в каждой по четыре основных и два запасных игрока. Задача – захватить флаг и донести его до базы противника.

Это второй чемпионат республики по страйкболу среди команд вузов и ссузов. Всего в соревновании приняли участие 13 коллективов. На групповом этапе каждый из них провел по девять игр, далее сильнейших ждали полуфинал и финал.

Страйкбол – это командная военно-тактическая игра с применением специально разработанной мягкой пневматики. Из снаряжения обязательно присутствуют очки, головной убор, маска. У участников по шесть магазинов на 30 патронов каждый. Заряжают инвентарь они снаружи и обязательно в присутствии судей.

Страйкбол в республике развивается. Появляются команды внутри учебных заведений и среди спортклубов Уфы и республики. Всего в Башкортостане проводятся до четырех крупных соревнований в этом виде спорта.