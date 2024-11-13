Уфимские школьники будут изучать влияние изменения климата на природу и человека

В системе Ассоциированных школ ЮНЕСКО РБ есть школы, которые уделяют особое внимание климатическим проблемам. Но наш курс предназначен для всех ребят - и тех, еще и не знает ничего об изменениях климата, но узнать хочет, ведь климатические изменения – это глобальный вызов. Большинство развитых и развивающихся стран мира вместе решают эту проблему. Кроме того, для нас очень важно работать в связке «вуз – школа» и знакомить школьников с университетской научной средой.

Рената Лукманова, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, доцент Института гуманитарных и социальных наук