Уфимские школьники будут изучать влияние изменения климата на природу и человека

22 ноября в Уфимском университете науки и технологий стартует школа-семинар «Влияние глобального изменения климата на природную среду и человека». Ее организует Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО совместно с вузом. Слушателями станут учащиеся Ассоциированных школ города Уфы, а занятия проведут преподаватели Института природы и человека УУНиТ. Обучение будет проходить в Межвузовском кампусе.
Из-за текущих изменений на планете, связанных с глобальным потеплением, начинают меняться природные процессы и экосистемы во всех регионах. Это проявляется не только в росте температур воздуха, но и участившихся случаях опасных погодно-климатических явлений, считает руководитель школы-семинара, старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Института природы и человека УУНиТ, кандидат географических наук Рита Камалова.
Программа школы-семинара включает в себя лекции и практикумы. На лекциях слушатели познакомятся с механизмом и причинами глобальных изменений климата, последствиями, которые они с собой несут для природной среды и отдельных ее компонентов, населения и отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства и транспорта). На практических занятиях учащиеся научатся наблюдать за погодой, анализировать изменения современного климата своего населенного пункта и влияние на отдельные отрасли экономики, познакомятся с методами дистанционного зондирования Земли и их применения в изучении глобального потепления.
Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.
Фото: pravitelstvorb.ru