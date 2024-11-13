В Башкирии бывшие полицейские осуждены за взяточничество

Два бывших сотрудника полиции получили реальные сроки лишения свободы за коррупцию. Как сообщили в прокуратуре республики, с января 2022 по май 2023 года они вместе с коллегой задержали три пьяных водителя и потребовали от них по 20 тысяч рублей, чтобы не составлять протоколы. Полученные деньги поделили и отпустили нарушителей. Также брали деньги за отсутствие мер наказания для тех, кто нарушал миграционные правила.

Неправомерные действия полицейских были выявлены сотрудниками службы собственной безопасности МВД по РБ. Обоих уволили за поступки, порочащие честь силовиков. Суд, признав их виновными, назначил им наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы в строгом режим. Также запретили занимать должности в полиции на срок от 4 с половиной до 5 лет. Они были обязаны вернуть конфискованные деньги – более 50 тысяч рублей. В зале суда мужчин взяли под стражу. Приговор еще не вступил в законную силу. Что касается третьего участника, то ему уже вынесли обвинительный приговор.