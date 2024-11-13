В Башкирии задержали мужчину за серию преступлений

В Благовещенском районе правоохранители установили, что 34-летний подозреваемый за короткое время стал виновником трех инцидентов: кражи велосипеда, неудачной попытки угона автомобиля и фактического угона другого автомобиля.

В августе он попытался угнать «ВАЗ-2107», но не смог его завести. В октябре ему все же удалось угнать «ВАЗ-2106», однако спустя несколько километров машина остановилась. В феврале мужчина украл велосипед, продал его за 500 рублей и потратил деньги на свои нужды.