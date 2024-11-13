В Башкирии спасли новорожденную девочку с пороком сердца

Операцию удалось провести лишь после того, как девочка набрала вес до 3 кг. Команда врачей под руководством Нарата Янбекова работала около часа, пытаясь найти безопасное место на сердце, куда можно было установить электроды и батарею кардиостимулятора, избегая повреждений тонкой кожи ребенка.