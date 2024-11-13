В Башкирии спасли новорожденную девочку с пороком сердца

В Башкирии кардиохирурги успешно провели операцию на сердце новорожденной девочки, которая весила всего 1,5 кг. У Амелии была полная поперечная блокада сердца, частота сердечных сокращений не превышала 50 ударов в минуту. Об этом сообщила в соцсетях главврач РКЦ Ирина Николаева.
Операцию удалось провести лишь после того, как девочка набрала вес до 3 кг. Команда врачей под руководством Нарата Янбекова работала около часа, пытаясь найти безопасное место на сердце, куда можно было установить электроды и батарею кардиостимулятора, избегая повреждений тонкой кожи ребенка.
Благодаря высокому уровню профессионализма медиков, Амелии успешно имплантировали электрокардиостимулятор и установили ритм на уровне 145 ударов в минуту. Она провела три недели под вниманием врачей РКЦ, в частности, педиатра Марины Знобищевой. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.
Фото: Ирина Николаева, ТГ.