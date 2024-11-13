Художница из Уфы представила свои картины в Риме

Уфимская художница Раушания Бадретдинова презентовала выставку своих картин в Риме. Организатором выступили Фонд содружества «Башкортостан – Италия» при поддержке Института русской культуры и языка в Риме.

Ценителям искусства были представлены серии картин «Путь к себе» и «Свет и Тень». Главная тематика полотен – счастье и путь к нему. Раушания Бадретдинова также провела в институте мастер-класс и сеанс арт-терапии. Художница отмечает, что у простых людей в Европе большой интерес к российской культуре.