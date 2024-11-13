В Башкирии в результате ДТП с иномаркой погиб 28-летний мужчина

В Туймазинском районе Башкирии в результате ДТП с иномаркой погиб 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112». Авария произошла 13 ноября утром на 15 километре дороги Октябрьский — Туймазы.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выезжая со стороны Октябрьского в сторону Туймазов, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». В результате «ВАЗ» съехал в кювет и перевернулся. Врачам не удалось спасти водителя отечественного авто. Он скончался в больнице.