В Башкирии стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса»

В республике стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса». В Стерлитамаке и Белебее уже развивается это направление. Теперь проекту дали старт в гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова. В гости к ученикам пришёл мастер спорта России Данис Габдрафиков. Он пообщался с ребятами и даже провёл мастер-класс по боксу.

Утро понедельника в башкирской гимназии-интернате №1 началось по-спортивному. Теперь учащиеся смогут познавать азы бокса благодаря новой программе. А урок физической культуры будет более увлекательным.

В первую очередь для ребят, для девчонок позволяет, конечно же, закалить характер. Чтобы у подрастающего нашего поколения был тот самый стержень, который всю жизнь будет их всю жизнь сопровождать и окажет, я думаю, огромную поддержку для становления личности.

Ильнур Салихов, директор Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Рами Гарипова

Программа «Третий урок с элементами бокса» стартовала по инициативе Правительства Республики. Тренировать ребят будут наставники из республиканской федерации, а также учителя физической культуры, для которых будут предусмотрены мастер-классы и семинары.

Фото №1 - В Башкирии стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса»

Познакомить ребят с боксом поближе пришёл Данис Габдрафиков. Он рассказал школьникам о себе и своей спортивной карьере, ответил на интересующие вопросы. Данис не мог не продемонстрировать свои фирменные удары. Потому провёл целую тренировку для боксёров башкирской гимназии.

Рассказал маленько о себе, о своём виде деятельности — о боксе, и дети задавали очень много вопросов, очень интересных вопросов. Я считаю то, что такие встречи для школьников нужны обязательно, чтобы они видели правильный путь.

Данис Габдрафиков, мастер спорта России по боксу

На этом представители Федерации бокса Республики не останавливаются. Каждый месяц они планируют внедрять программу в двух-трёх школах, а также колледжах Башкортостана.

Мы по всей Республике идём, и, конечно же, мы придём и в другие школы, в другие учебные заведения. В том числе и в колледжи. У нас уже есть ряд образовательных учреждений, где мы уже подготовили и ведём с ними разговор. Будем у них открываться.

Ирик Мухамедьяров, директор спортивной школы олимпийского резерва по боксу Республики Башкортостан им. Николая Валуева

Возможно, эта программа поможет воспитать новых чемпионов. А боксом начнут заниматься еще больше школьников.

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