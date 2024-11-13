В Башкирии стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса»

Мы по всей Республике идём, и, конечно же, мы придём и в другие школы, в другие учебные заведения. В том числе и в колледжи. У нас уже есть ряд образовательных учреждений, где мы уже подготовили и ведём с ними разговор. Будем у них открываться.

Ирик Мухамедьяров, директор спортивной школы олимпийского резерва по боксу Республики Башкортостан им. Николая Валуева