В Башкирии стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса»

В республике стартовала программа «Третий урок физической культуры с элементами бокса». В Стерлитамаке и Белебее уже развивается это направление. Теперь проекту дали старт в гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова. В гости к ученикам пришёл мастер спорта России Данис Габдрафиков. Он пообщался с ребятами и даже провёл мастер-класс по боксу.
Утро понедельника в башкирской гимназии-интернате №1 началось по-спортивному. Теперь учащиеся смогут познавать азы бокса благодаря новой программе. А урок физической культуры будет более увлекательным.
Программа «Третий урок с элементами бокса» стартовала по инициативе Правительства Республики. Тренировать ребят будут наставники из республиканской федерации, а также учителя физической культуры, для которых будут предусмотрены мастер-классы и семинары.
Познакомить ребят с боксом поближе пришёл Данис Габдрафиков. Он рассказал школьникам о себе и своей спортивной карьере, ответил на интересующие вопросы. Данис не мог не продемонстрировать свои фирменные удары. Потому провёл целую тренировку для боксёров башкирской гимназии.
На этом представители Федерации бокса Республики не останавливаются. Каждый месяц они планируют внедрять программу в двух-трёх школах, а также колледжах Башкортостана.
Возможно, эта программа поможет воспитать новых чемпионов. А боксом начнут заниматься еще больше школьников.