В Уфе прошли соревнования UNICUM по смешанному боевому единоборству ММА

В Уфе прошли межрегиональные соревнования UNICUM по смешанному боевому единоборству ММА. Более 500 бойцов оттачивали свое мастерство. Конкуренцию башкирским спортсменам составили представители Челябинской и Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Турнир проходил по 3-м дисциплинам. Среди юношей и девушек от 10 до 11 лет прошли старты по абсолютно-реальному бою, а начинающие бойцы от 8 до 9 лет сразились в тактической борьбе.

На этих соревнованиях достаточно неплохой уровень подготовки спортсменов. Я считаю, что здесь можно набраться огромного опыта. Но мне не нужен опыт, мне нужна только победа. Я приехал сюда всех победить и уехать домой с поясом.

Марат Абрахманов, участник соревнований по ММА
Фото №1 - В Уфе прошли соревнования UNICUM по смешанному боевому единоборству ММА

Следующий турнир, где примут участие наши спортсмены, пройдет в Узбекистане. Через две недели там стартует чемпионат и первенство мира. От республики отправятся 5 спортсменов, которые вошли в состав национальной сборной страны.

Данные соревнования проходят в рамках подготовки к предстоящему спортивному сезону. Ребята недавно вернулись с летних отпусков и сейчас набирают обороты. Для них это серьезная проверка.

Вячеслав Жук, директор академии ММА Республики Башкортостан
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