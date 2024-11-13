В Уфе прошли соревнования UNICUM по смешанному боевому единоборству ММА

В Уфе прошли межрегиональные соревнования UNICUM по смешанному боевому единоборству ММА. Более 500 бойцов оттачивали свое мастерство. Конкуренцию башкирским спортсменам составили представители Челябинской и Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Турнир проходил по 3-м дисциплинам. Среди юношей и девушек от 10 до 11 лет прошли старты по абсолютно-реальному бою, а начинающие бойцы от 8 до 9 лет сразились в тактической борьбе.