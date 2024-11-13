Спортсмены из Башкирии завоевали медали на Х Всероссийской спартакиаде среди слабослышащих

Сборная Башкортостана в тройке лучших на Х Всероссийской спартакиаде среди слабослышащих спортсменов. Соревнования прошли в Саранске и собрали более 700 участников из 36 регионов страны. Спортсмены сражались в 7-ми дисциплинах. Честь нашей Республики защищали 48 спортсменов. Помимо этого, башкирские легкоатлеты стали вторыми в общекомандном зачете, уступив лишь Санкт-Петербургу. Своими эмоциями они поделились с нашей съёмочной группой.
Сильные духом, со своими мечтами и целями. Всё это про башкирских легкоатлетов. Они показывали выдающиеся успехи на соревнованиях среди слабослышащих.Для Радмира Жаркова это была первая спартакиада. Он ехал за победой, и всё получилось. Сначала стал лучшим на дистанции в 1500 метров, не подвёл и в эстафете на 400. Только вот на 800-метровке не получилось финишировать первым, зато замкнул тройку лучших.
Х Спартакиада среди слабослышащих прошла по 7 видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, шахматы, спортивное ориентирование, тхэквондо, настольный теннис и плавание. Сборная Республики, в состав которой вошли 48 спортсменов, оказалась на третьем месте в общекомандном зачёте. Победителями стала команда Москвы, на втором — Санкт-Петербург.
Викторию Никулину в лёгкую атлетику позвала её младшая сестра Карина. Под руководством Вадима Шаймухаметова они занимаются третий год. Этот сезон у Виктории насыщенный на победы. Она выступала на первенстве страны, где одержала победу. На спартакиаде сумела удержать эту планку и завоевала сразу три золотых медали.
На спартакиаде башкирские легкоатлеты завоевали второе общекомандное место. Впереди новые старты. В декабре они выступят на чемпионате и первенстве Республики среди здоровых спортсменов.