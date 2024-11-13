Спортсмены из Башкирии завоевали медали на Х Всероссийской спартакиаде среди слабослышащих

Сборная Башкортостана в тройке лучших на Х Всероссийской спартакиаде среди слабослышащих спортсменов. Соревнования прошли в Саранске и собрали более 700 участников из 36 регионов страны. Спортсмены сражались в 7-ми дисциплинах. Честь нашей Республики защищали 48 спортсменов. Помимо этого, башкирские легкоатлеты стали вторыми в общекомандном зачете, уступив лишь Санкт-Петербургу. Своими эмоциями они поделились с нашей съёмочной группой.

Сильные духом, со своими мечтами и целями. Всё это про башкирских легкоатлетов. Они показывали выдающиеся успехи на соревнованиях среди слабослышащих.Для Радмира Жаркова это была первая спартакиада. Он ехал за победой, и всё получилось. Сначала стал лучшим на дистанции в 1500 метров, не подвёл и в эстафете на 400. Только вот на 800-метровке не получилось финишировать первым, зато замкнул тройку лучших.

В начале, когда на соревнования приехал, немножко волновался, думал, проиграю. Есть люди, которые тоже из Башкирии, и тренер, они меня поддерживали. Сказали: «Давай, тащи, ты сможешь, мы в тебя верим». Радмир Жарков, победитель Х Спартакиады по лёгкой атлетике среди глухих

Х Спартакиада среди слабослышащих прошла по 7 видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, шахматы, спортивное ориентирование, тхэквондо, настольный теннис и плавание. Сборная Республики, в состав которой вошли 48 спортсменов, оказалась на третьем месте в общекомандном зачёте. Победителями стала команда Москвы, на втором — Санкт-Петербург.

Обсудили тактику, чтобы не переживали и чтобы ровно бежали каждый круг. И выкладывались на полную силу! Вадим Шаймухаметов, тренер-преподаватель коррекционной школы-интерната № 30 по лёгкой атлетике

Викторию Никулину в лёгкую атлетику позвала её младшая сестра Карина. Под руководством Вадима Шаймухаметова они занимаются третий год. Этот сезон у Виктории насыщенный на победы. Она выступала на первенстве страны, где одержала победу. На спартакиаде сумела удержать эту планку и завоевала сразу три золотых медали.

Я готовилась всё лето, набрала форму и хорошо выступила, в личном зачете пробежала 800 и 1500 метров. В следующем году на Первенстве России я хочу выполнить кандидата в мастера спорта, стать призером и попасть в сборную России. Виктория Никулина, победительница Х Спартакиады по лёгкой атлетике среди глухих