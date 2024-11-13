В Башкирии прошел диалог между бизнесом и властью

Появился институт, появился человек в муниципалитете, к которому бизнес может прийти, поговорить. И мы оцениваем работу, мы их рейтингуем. Мы оцениваем работу по тому, насколько их знаем. Причем с счётными показателями: рост малого и среднего бизнеса, инвестпроекты, сколько они провели предпринимательских часов, где они выслушивают и поддерживают предпринимателей. Поэтому есть над чем работать. Но в целом я говорю, этот институт он растущий и формирующийся еще. Я уверен, что мы эту работу продолжим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан