В Башкирии прошел диалог между бизнесом и властью

Диалог между бизнесом и властью. Как сделать его проще и понятнее, обсудили сегодня в Чишминском районе. На базе военно-патриотического парка «Патриот» прошла встреча Главы Башкортостана с бизнес-шерифами городов и районов. Радий Хабиров инициировал создание этого института в конце 2019 года. С тех пор в регионе местные власти провели более 13 тысяч предпринимательских часов, рассмотрели свыше 20 тыс. проектов, а объём инвестиций превысил 114 миллиардов рублей.
Благодаря содействию бизнес-шерифов и оказываемой господдержки, предприниматели открыли своё дело в аграрном секторе, туризме, торговле и многих других областях. Созданы десятки тысяч рабочих мест. Те, кто за это время успел прочно встать на ноги, сейчас также принимают активное участие в поддержке наших военнослужащих.