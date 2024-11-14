Новые методы. В Уфе прошёл образовательный курс для нейрохирургов «Микрохирургический сосудистый анастомоз». На три дня симуляционный центр медуниверситета стал площадкой для обмена опытом.

Мастер-классы показывали ведущие специалисты России, в том числе и главный внештатный нейрохирург Минздрава страны Владимир Крылов. Он провел показательную операцию по клипированию аневризмы сосудов головного мозга. Специалисты тренировали навыки на биологических препаратах. Также два дня работа шла с лабораторными животными.