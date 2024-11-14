Лейла Табермакова из Уфы вошла в топ-4 шахматисток мира до 14 лет

Башкирская шахматистка – в четверке сильнейших шахматисток мира до 14 лет. В Бразилии завершилось первенство мира среди юношей и девушек. Действующая чемпионка России Лейла Табермакова из спортклуба «Толпар» представляла честь страны среди соперниц до 16 лет.

На протяжении всего турнира она шла в лидирующей группе в борьбе с сильнейшими шахматистками мира, имея 14-й стартовый номер. Таким образом, из 11 сыгранных партий шахматистка из Уфы одержала восемь побед при трех поражениях, поделив место со второго по четвертое. В этой возрастной группе сражались 65 спортсменок из 37 стран.