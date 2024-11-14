Жители Башкирии сделали сруб часовни для бойцов на СВО

Сруб был собран в деревне Азикеево в Белорецком районе. Предприниматель Руслан Дабагаев приобрел шестиметровые бревна за свой счет, а директор местной промышленной компании Роберт Гимранов оцилиндровал их.

Часовню срубили Роберт Фатхутдинов, староста деревни Азикеево, вместе со своим братом Гиззатом Казыргалиным. Инструменты нужны были расходники - этим помогла предприниматель Гульгена Бадалова, а привлечение спонсоров взяла на себя глава местного сельсовета Нажия Валеева.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отметил, что сруб в скором времени будет доставлен в зону СВО сразу после процедуры освящения. С просьбой об установке часовни к нему обратились бойцы полка имени Салавата Юлаева. Мечеть у них уже есть, а вот часовни не хватало.