Житель Уфы убил 90-летнюю женщину из-за 4 тысяч рублей

Мужчина осуществлял присмотр за женщиной. Он знал, что пенсионерка хранит сбережения, поэтому украл 25 тысяч рублей. После этого он решил воспользоваться ситуацией ещё раз – он вооружился ножом и потребовал у пенсионерки остальные сбережения. Женщина ему отказала. Тогда злоумышленник ударил несчастную ножом в область ключицы и левой руки.