В Уфе под окнами дома обнаружили мертвую школьницу

В Уфе под окнами жилого дома нашли мертвую девочку. Жуткий инцидент произошел на улице Гагарина. По данным источников, школьница получила серьезные травмы, которые указывают на падение с высоты. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда она выпала из окна квартиры на седьмом этаже. На место происшествия прибыли медики, к сожалению, они лишь зафиксировали смерть ребенка. Свидетели утверждают, что до падения девочка находилась в своей квартире.