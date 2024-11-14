В Башкирии стартовали проверки водителей на трассе М-5

В Башкирии начаты массовые проверки водителей на наличие нарушений правил дорожного движения. Эта акция проходит в Чишминском районе на 1441 км трассы М-5 «Урал». В ней участвуют не только сотрудники ГАИ, но и представители Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.