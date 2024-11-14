В Уфе открылась художественная выставка в поддержку бойцов СВО

В экспозиции представлены более 60 творческих работ, на которых изображены жители Башкортостана, проявившие мужество и отвагу на полях сражений. Например, боец из Ишимбая Виталий Новиков, который погиб, прикрывая собой раненых товарищей от осколков снаряда.