В Уфе открылась художественная выставка в поддержку бойцов СВО

В Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Уфе открылась передвижная выставка «Арт-поддержка». Таким образом художники Башкортостана решили поддержать участников специальной военной операции.
В экспозиции представлены более 60 творческих работ, на которых изображены жители Башкортостана, проявившие мужество и отвагу на полях сражений. Например, боец из Ишимбая Виталий Новиков, который погиб, прикрывая собой раненых товарищей от осколков снаряда.
Со своей передвижной выставкой художники планируют в следующем году поехать в Татарстан. В Уфе она пробудет до 15 декабря.