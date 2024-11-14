В Башкирии авария унесла жизнь женщины и грудного ребёнка

В Бакалинском районе зафиксировали крупное смертельное ДТП. Подробности случившегося сообщили в ГАИ.
На 124 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 26-летняя женщина на «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа Спортейдж».
В аварии погибли сама молодая водительница и её годовалый ребёнок. 35-летний водитель и 64-летний пассажир из «Киа» были госпитализированы.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района республики Павел Цынаев.
Фото: ГАИ РБ.