В Башкирии авария унесла жизнь женщины и грудного ребёнка

На 124 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 26-летняя женщина на «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа Спортейдж».

В аварии погибли сама молодая водительница и её годовалый ребёнок. 35-летний водитель и 64-летний пассажир из «Киа» были госпитализированы.