В Башкирии авария унесла жизнь женщины и грудного ребёнка

В Бакалинском районе зафиксировали крупное смертельное ДТП. Подробности случившегося сообщили в ГАИ.

На 124 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 26-летняя женщина на «Лада Гранта» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа Спортейдж».

В аварии погибли сама молодая водительница и её годовалый ребёнок. 35-летний водитель и 64-летний пассажир из «Киа» были госпитализированы.

Фото №1 - В Башкирии авария унесла жизнь женщины и грудного ребёнка

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района республики Павел Цынаев.

Фото: ГАИ РБ. 

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