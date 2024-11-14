В Уфе пьяные приятели угнали «шестёрку» у пенсионера

В Уфе два пьяных молодых человека угнали машину у 76-летнего пенсионера. По информации правоохранительных органов, пожилой гражданин припарковал свой автомобиль «ВАЗ-2106» у дома, а ночью услышал срабатывание сигнализации — машины уже не оказалось на месте.

Полицейские вскоре нашли оставленный автомобиль в нескольких метрах от места угона. В результате расследования были задержаны 14-летний и 20-летний друзья, которые, выпив, решили прокатиться по ночному городу. Они заметили припаркованную машину, вскрыли ее и завели двигатель. Однако далеко уехать не смогли из-за сработавшей сигнализации. Испугавшись, парни бросили машину и сбежали. В отношении них возбуждено уголовное дело за угон.