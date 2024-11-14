Госсобрание Башкирии готовится к 30-летнему юбилею

Госсобрание Башкирии готовится отметить свой 30-летний юбилей в 2025 году. В Уфе прошло заседание организационного комитета, в котором участвовали представители власти, науки, образования и депутаты.
В рамках подготовки к юбилею запланированы мероприятия, такие как уроки парламентаризма в школах и вузах, лекции и выставки книг и архивных документов. Также будет проведен конкурс среди журналистов на лучшее освещение парламентских тем. В Доме Госсобрания планируются дни открытых дверей, создание документального фильма и книги, посвященных юбилею парламента. Кроме того, в марте следующего года состоится торжественное собрание и научно-практическая конференция. В программе также предусмотрены поздравления ветеранов парламентаризма и тех, кто сделал значимый вклад в развитие законодательства.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что празднование будет скромным, без массовых торжеств, поскольку основная цель мероприятий — подчеркнуть значение парламента в истории республики и его влияние на жизнь граждан.