Госсобрание Башкирии готовится к 30-летнему юбилею

В рамках подготовки к юбилею запланированы мероприятия, такие как уроки парламентаризма в школах и вузах, лекции и выставки книг и архивных документов. Также будет проведен конкурс среди журналистов на лучшее освещение парламентских тем. В Доме Госсобрания планируются дни открытых дверей, создание документального фильма и книги, посвященных юбилею парламента. Кроме того, в марте следующего года состоится торжественное собрание и научно-практическая конференция. В программе также предусмотрены поздравления ветеранов парламентаризма и тех, кто сделал значимый вклад в развитие законодательства.