Университет Уфы проверили на наличие клопов

В Уфе студенты одного из университетов пожаловались на клопов, которые ползали по аудиториям.
Как стало известно, прокуратура региона и местный Роспотребнадзор организовали проверку учебного учреждения.
В самом университете сообщили, что в учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. С 1 по 11 ноября была проведена очередная плановая дезинсекция и дератизация корпусов и общежитий. На текущий момент никаких официальных обращений в адрес администрации университета о наличии кровососущих насекомых в помещениях не поступало.
Также представители университета отметили, что по предоставленной фотографии невозможно идентифицировать помещение и доказать, что фото сделано в аудитории.
Фото: соцсети.