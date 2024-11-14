Университет Уфы проверили на наличие клопов

В самом университете сообщили, что в учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. С 1 по 11 ноября была проведена очередная плановая дезинсекция и дератизация корпусов и общежитий. На текущий момент никаких официальных обращений в адрес администрации университета о наличии кровососущих насекомых в помещениях не поступало.