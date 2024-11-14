Госавтоинспекция назвала самые аварийные участки в республике

В Башкирии во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, начальник отдела пропаганды ГАИ РБ Линар Зиннуров озвучил наиболее аварийные участки дорог. В этом году в пяти районах республики отмечается увеличение числа ДТП, а также рост числа жертв и пострадавших, особенно в Мелеузовском, Ермекеевском, Краснокамском, Мишкинском и Уфимском районах.