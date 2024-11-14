Госавтоинспекция назвала самые аварийные участки в республике

В Башкирии во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, начальник отдела пропаганды ГАИ РБ Линар Зиннуров озвучил наиболее аварийные участки дорог. В этом году в пяти районах республики отмечается увеличение числа ДТП, а также рост числа жертв и пострадавших, особенно в Мелеузовском, Ермекеевском, Краснокамском, Мишкинском и Уфимском районах.
Статистика показывает, что увеличение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях зафиксировано в 28 районах республики. К числу самых опасных участков дорог Башкирии относятся маршруты: Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки, Уфа – Янаул, Дюртюли – Нефтекамск, а также определенные участки на трассе М-5 «Урал» в Иглинском, Чишминском и Благоварском районах.
Для снижения количества аварий сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия и массовые проверки водителей. За 10 месяцев текущего года на дорогах Уфа – Инзер – Белорецк и Уфа – Янаул удалось за счет этих мер уменьшить количество аварий и число погибших.
В Уфе наиболее опасными местами считаются пересечение улиц Энтузиастов и Лесотехникума (5 ДТП и 8 пострадавших), перекресток улиц Жукова и Бикбая (3 ДТП и 5 пострадавших), а также тупик улицы Свободы (3 ДТП и 7 пострадавших).