В Башкирии водитель едва не сбил инспектора ГАИ

В Башкирии произошло инцидент, в результате которого 27-летний мужчина чуть не сбил сотрудника ГАИ. В отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителям власти. В октябре текущего года сотрудники ГАИ заметили автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился подозреваемый, так как поступила информация о его возможном алкогольном опьянении.

Не желая столкнуться с административной ответственностью, водитель попытался скрыться, но полицейские перекрыли ему дорогу. Осознав, что один из сотрудников находится позади его машины, мужчина резко дал задний ход и столкнулся с служебным автомобилем, создав опасную ситуацию для полицейского, который успел увернуться. После этого он продолжил движение вперед, угрожая жизни другого инспектора, который стоял перед машиной. В результате наезда он причинил травму правой ноги сотруднику ГАИ.