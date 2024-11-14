Турецкая компания будет производить в Башкирии грузоподъемное оборудование

Проект рассмотрели на одном из «Инвестчасов» в сентябре прошлого года, присвоили ему статус приоритетного. Следующим шагом должно стать строительство уже полноценного завода под Уфой. Добавим, что Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкортостана.