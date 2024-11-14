В Иглино участники СВО посетили штаб «Всё для Победы»

В волонтёрском штабе «Всё для Победы» в селе Иглино состоялась встреча участников СВО с тружениками тыла. Бойцам организовали экскурсию по мастерской, где плетут маскировочные сети и костюмы «лешего» для снайперов.

Также показали, как заливаются окопные свечи. Дети прочитали свои письма, которые они написали для солдат и собираются отправить на Донбасс с ближайшим гумконвоем. Защитники Отечества выразили слова благодарности волонтёрам за поддержку, которая так необходима на передовой. Ну а труженицы тыла в свою очередь сказали спасибо родителям военнослужащих, которые вырастили настоящих героев и патриотов своей Родины.