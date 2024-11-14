В Башкирии назначили нового главу района

Сегодня, 14 ноября, в Баймакском районе избрали нового главу. Им стал Азамат Идрисов. Его кандидатуру утвердил на заседании депутатов районного совета.

Фото №1 - В Башкирии назначили нового главу района

По результатам конкурса на замещение должности главы района комиссия представила в Совет района двух кандидатов. Депутаты единогласно выбрали главой районной администрации исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Баймакский район по инвестициям и предпринимательству Идрисова Азамата Сафаргалиевича.

Как отмечают сами депутаты, новый глава для района – человек не новый. Хотя Азамат Идрисов родился в Кугарчинском районе, Баймакский район с детства для него родной – мама родом отсюда.

Его биография тоже понятна и прозрачна для баймакцев: он получил профессию юриста в Башкирском государственном университете, работал на руководящих постах и в бизнесе, и в органах власти, то есть видит все нюансы, именно поэтому свою деятельность в Баймакском районе начал исполняющим обязанности заместителя главы района по инвестициям и предпринимательству. Но самое главное – 2 года Азамат Идрисов курировал работу республики в Красном Луче, восстанавливал Донбасс. То есть знает, как строить, что строить, какой ценой это достается, и главное – что нужно людям для комфортной жизни.

По мнению депутатов, опытный руководитель такого формата сможет достойно продолжить те новшества, которые происходят в районе в последние годы. Так, председатель Баймакского районного совета Ильдар Бахтияров считает, что единогласное решение депутатов по кандидатуре Азамата Идрисова – важный шаг для будущего района.

Сегодня был рассмотрен важный вопрос для нашего района, по решению которого наши депутаты выразили свое единогласное мнение. Хочется отметить, что последние пять лет наш район и город развивается, достигает новых вершин. Построены и реконструированы школы, ФАПы, другие важные социальные объекты, ремонтируются дороги. Ждем обновления городского парка имени С. Юлаева. В области здравоохранения много радостных, положительных моментов. И мы очень благодарны Главе республики Радию Хабирову за особое внимание и помощь нашему Баймакскому району. 

Ильдар Бахтияров

Глава Темясовского сельского поселения Айгуль Байрамгулова уверена, что положительные изменения в районе еще будут радовать не одно поколение односельчан.

За последние пять лет жизнь нашего поселения кардинально изменилась в лучшую сторону. Очень благодарна за новый административно-бытовой комплекс. Здесь расположилась сельская администрация, МФЦ и полиция. На стадии завершения – уникальный проект “Формирование комфортной городской среды” – самая большая детская игровая площадка в республике. На площади в 400 квадратных метров темясовцев будут радовать игровые аттракционы и зоны для развлечений. Обновляется территория рынка, специальные зоны для торговли обогатят пространство, а озеленение с посадкой деревьев сделает его еще более привлекательным. По указанию Главы республики отремонтированы и построены мосты, которые пострадали от обильных дождей летом. И мы очень благодарны Радию Фаритовичу за огромную помощь в развитии нашего села. В микрорайоне леспромхоза поставили водобашню и решили проблему с водой. Работа в этом направлении продолжается. Освещены улицы, строится новая почта. 

Айгуль Байрамгулова.

По мнению депутата Баймакского районного Совета Зили Муртазиной, именно от таких простых, бытовых, комфортных вещей и зависит настрой на лучшее у людей. Главное – замечать все это и быть благодарным за поддержку.

От чего зависит настроение жителей города? От отремонтированного подъезда, парковочного места, благоустроенного двора, тротуаров и скамеек, а еще от наличия современных объектов: детской поликлиники, стадиона, центральной площади, фонтана, и все это появилось за 5 лет. Позитивные изменения в облике города за последние годы не заметит только ленивый. Баймакский район – один из лидеров по объектам здравоохранения, образования и культуры, на развитие района направляются немалые средства. Для нас, баймакцев, важно ценить и сохранить созданные блага.

Зиля Муртазина

Фото: bashinform.ru

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии