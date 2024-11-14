В Башкирии назначили нового главу района

Сегодня, 14 ноября, в Баймакском районе избрали нового главу. Им стал Азамат Идрисов. Его кандидатуру утвердил на заседании депутатов районного совета.
По результатам конкурса на замещение должности главы района комиссия представила в Совет района двух кандидатов. Депутаты единогласно выбрали главой районной администрации исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Баймакский район по инвестициям и предпринимательству Идрисова Азамата Сафаргалиевича.
Как отмечают сами депутаты, новый глава для района – человек не новый. Хотя Азамат Идрисов родился в Кугарчинском районе, Баймакский район с детства для него родной – мама родом отсюда.
Его биография тоже понятна и прозрачна для баймакцев: он получил профессию юриста в Башкирском государственном университете, работал на руководящих постах и в бизнесе, и в органах власти, то есть видит все нюансы, именно поэтому свою деятельность в Баймакском районе начал исполняющим обязанности заместителя главы района по инвестициям и предпринимательству. Но самое главное – 2 года Азамат Идрисов курировал работу республики в Красном Луче, восстанавливал Донбасс. То есть знает, как строить, что строить, какой ценой это достается, и главное – что нужно людям для комфортной жизни.
По мнению депутатов, опытный руководитель такого формата сможет достойно продолжить те новшества, которые происходят в районе в последние годы. Так, председатель Баймакского районного совета Ильдар Бахтияров считает, что единогласное решение депутатов по кандидатуре Азамата Идрисова – важный шаг для будущего района.
Глава Темясовского сельского поселения Айгуль Байрамгулова уверена, что положительные изменения в районе еще будут радовать не одно поколение односельчан.
По мнению депутата Баймакского районного Совета Зили Муртазиной, именно от таких простых, бытовых, комфортных вещей и зависит настрой на лучшее у людей. Главное – замечать все это и быть благодарным за поддержку.
Фото: bashinform.ru