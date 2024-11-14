В Башкирии назначили нового главу района

За последние пять лет жизнь нашего поселения кардинально изменилась в лучшую сторону. Очень благодарна за новый административно-бытовой комплекс. Здесь расположилась сельская администрация, МФЦ и полиция. На стадии завершения – уникальный проект “Формирование комфортной городской среды” – самая большая детская игровая площадка в республике. На площади в 400 квадратных метров темясовцев будут радовать игровые аттракционы и зоны для развлечений. Обновляется территория рынка, специальные зоны для торговли обогатят пространство, а озеленение с посадкой деревьев сделает его еще более привлекательным. По указанию Главы республики отремонтированы и построены мосты, которые пострадали от обильных дождей летом. И мы очень благодарны Радию Фаритовичу за огромную помощь в развитии нашего села. В микрорайоне леспромхоза поставили водобашню и решили проблему с водой. Работа в этом направлении продолжается. Освещены улицы, строится новая почта.

Айгуль Байрамгулова.