В Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел третий Республиканский фестиваль «Когда мы едины — мы непобедимы!». Мероприятие традиционно проходит в рамках реализации проекта «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан». Участие в фестивале приняли 216 юных спортсменов из 54 команд. В каждой из них было 4 человека: два мальчика и две девочки.

Соревнования состояли из двух частей. Сначала мальчики и девочки выявляли лучшего в командных эстафетах, а также перетягивали канат. Во вторую часть пробились 16 лучших коллективов, которые и продолжили борьбу за первое место. На втором этапе ребята соревновались в борьбе в формате «стенка на стенку». Задача состояла в том, чтобы соперник коснулся поверхности третьей точкой опоры. Первое место заняла команда отделения вольной борьбы из Уфы. Второе у команды школы №5 из Кумертау. А замкнули призовую тройку представители Кумертау и села Новонагаево Краснокамского района.