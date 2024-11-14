В Уфе прошёл фестиваль «Когда мы едины — мы непобедимы!»

В Уфе на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел третий Республиканский фестиваль «Когда мы едины — мы непобедимы!». Мероприятие традиционно проходит в рамках реализации проекта «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан». Участие в фестивале приняли 216 юных спортсменов из 54 команд. В каждой из них было 4 человека: два мальчика и две девочки.

Вы знаете, отрадно, что такое количество детей здесь. Улыбки, соответственно, хорошая организация. Дети получили форму. Республика Башкортостан является лидером в движении «Спортивная борьба в школу». 98 общеобразовательных школ реализуют программу.

Василий Цандыков, автор и разработчик проекта «Спортивная борьба — в школы»

Соревнования состояли из двух частей. Сначала мальчики и девочки выявляли лучшего в командных эстафетах, а также перетягивали канат. Во вторую часть пробились 16 лучших коллективов, которые и продолжили борьбу за первое место. На втором этапе ребята соревновались в борьбе в формате «стенка на стенку». Задача состояла в том, чтобы соперник коснулся поверхности третьей точкой опоры. Первое место заняла команда отделения вольной борьбы из Уфы. Второе у команды школы №5 из Кумертау. А замкнули призовую тройку представители Кумертау и села Новонагаево Краснокамского района.

Мне это мероприятие нравится, я уже во второй раз здесь. Мы проходим разные эстафеты и боремся.

Айсель Каримова, участница фестиваля

Я приехал сюда в первый раз. Тут очень классно, спасибо организаторам.

Давид Дмитриев, участник фестиваля
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